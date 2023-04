Piloodi selja taha roomanud kobra põhjustas lennuki hädamaandumise

Tegu ei olnud jänest sõitva inimesega vaid mürgise kobraga, kes oli kokpitti roomanud. 3300 meetri kõrgusel õhus olles tundis piloot Rudolph Erasmus äkitselt midagi mööda selga liikumas ning arvas esmalt, et tegemist on veepudeliga, mis polnud korralikult kinni keeratud. Siis aga märkas Erasmus oma istme alla libisevat surmavalt mürgist madu.

South Africa snake on plane: Deadly cobra in cockpit forces emergency landing - BBC News https://t.co/Sf2ykeeg5y

«Kui aus olla, siis tundub, et mu aju ei registreerinud kohe, mis toimub,» ütles ta BBC-le. «Kaalusin hoolikalt kuidas toimida ning kuidas reisijatele teada anda mis toimub. Otsustasin neile rahulikult selgitada, et pardal on soovimatu reisija ning meil tuleb esimesel võimalusel maanduda.» Mehe sõnul jäid inimesed seda kuuldes hiirvaikseks. «Salongis oleks võinud kuulda nõela kukkumist,» kirjeldas Erasmus olukorda.