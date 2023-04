PILDID ⟩ Peagi avatakse maailma kõige esimene 3D-prinditud hotell

Hotellipidaja Liz Lamberti sõnul on ööbimisala kujundatud nii, et see jätaks boheemlasliku mulje ja oleks meelepärane just seiklejatele ja kõrbes rändajatele. Majutuskoha loojad sõnavad, et hotellis on võimalik näha täiesti uusi arhitektuurilisi lähenemisviise, mis on võimalikud vaid suuremahulise 3D-printimise abil.