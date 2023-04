PILDID ⟩ Peagi avatakse maailma esimene 3D-prinditud hotell

Ameerika Ühendriikides Texases asuvas El Cosmico kämpingus tehakse suuri ümberehitusi, et ehitada piirkonda maailma esimene 3D-prinditud hotellikompleks. Hotelli ehitust korraldab ettevõte ICON, millel on leping NASAga ning mis lubab neil ehitada hooneid ka teistele planeetidele ja taevakehadele. Praegu on hotelli asemel veel kämping, kus külalised saavad veeta öö treileris ja safaritelgis.

Ettevõte loob koos arhitektuurifirmaga BIG umbes sada ehitist, mis asuvad mitmel pool kõrbes. Hotell koosneb liivakarva majakestest, mis sulanduvad loodusega kokku ning tekitavad tunde, nagu hooned oleks osa kõrbest.

3D-prinditud hotell. Foto: mirror.co.uk

Hotellipidaja Liz Lamberti sõnul on ööbimisala kujundatud nii, et see jätaks boheemlasliku mulje ja oleks meelepärane just seiklejatele ja kõrbes rändajatele. Majutuskoha loojate sõnul näeb hotellis täiesti uusi arhitektuurilisi lähenemisviise, mis on võimalikud vaid suuremahulise 3D-printimise abil.

Valmivates majakestes on kuni neli magamistuba ja need on valmistatud orgaanilisest materjalist. Kõigist avaneb suurepärane vaade Davise mägedele ning majad on koondunud ringikujulise basseini ümber.

Hotelli bassein. Foto: mirror.co.uk

Lambert on juba aastaid El Cosmico ehitust planeerinud ning soovinud luua kohta, kus külastajatel oleks hea olla. Nii ongi plaanis ehitada bassein, Türgi saun ja rohkelt töötubasid ja ruume kunsti jaoks.

Tänapäevaseid tehnoloogiaid kasutades valmib majutuskoht üsna kiiresti, täielik ehitamine peaks lõppema juba suvel. Hotelli arendaja sõnab, et 3D-printimise tehnoloogia on uskumatu, sest see lubab ühendada vanimad maapealse ehituse põhimõtted futuristlike lahendustega.