Finnair hakkab kulusid lõikama

Et kulusid kokku hoida, on Soome lennukompanii Finnair otsustanud juurutada mitmeid kokkuhoiumeetmeid, teatab reisiuudiste portaal One Mile At The Time. Lühemate lendude äriklassis hakatakse šampanja asemel edaspidi pakkuma tavalist vahuveini, pikamaalendude turistiklassis ei saa reisijad aga enam patja, millele väsinud pea toetada. Finnairi on põhjendanud, et paljud reisijad reisivad oma padjaga.