KÕNNI PILVEDEL ⟩ Turiste meelitab paik, mida peetakse taeva väravateks

Boliivias asuv Salar de Uyuni on maailma suurim soolaala. Kui suure soolavälja peal on vesi, jääb mulje nagu sellel kõndiv inimene astuks oma samme taevas. Kuigi sool muudab maa valgeks, loob vesi justkui suure peegli, mis peegeldab maapinnale sinist taevast ja kohevaid pilvi.

Turistide jaoks on paik muutunud üsna populaarseks kohaks, kus sotsiaalmeediasse ilusaid pilte teha ja huvitavat illusiooni videole jäädvustada. Mitmed inimesed on arvanud, et tegemist on vaid osava pilditöötlusega ja tegelikkus ei vasta piltidel nähtule, kuid kõik, kes on soolavälja oma silmaga näinud, kinnitavad, et taevas ongi näiliselt maa peale jõudnud.