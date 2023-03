REISIEKSPERT SOOVITAB ⟩ Need on parimad snäkid, mida lennukisse kaasa võtta

Lennule suupisteid pakkides on hea meeles pidada, et neid võiks olla lihtne süüa. Tülikas on süüa pudisevaid või kleepuvaid toite, näiteks pirukaid või apelsine.

Teiseks peaksid kaasavõetavad snäkid olema küllaltki kompaktsed, et need ei võtaks käsipagasis liiga palju ruumi. Suupistete jaoks pole mõtet eraldi suurt kotti kaasa võtta. Samuti tasub koju jätta piimatooted, sest need lähevad sooja temperatuuri käes kiirelt halvaks.

1. Pähklid, seemned ja kuivatatud puuviljad

Pähklid ja seemned on ideaalsed snäkid lennukisse kaasavõtmiseks, sest nendes on palju valku ja tervislikke rasvu. Need aitavad saavutada kiirelt täiskõhutunde ega pole konsistentsilt rasvased. Boonuseks on need kerged ja võtavad käsipagasis vähe ruumi.

2. Müsli- ja proteiinibatoonid

Proteiini- ja müslibatoonid on lennureisideks justkui loodud. Need on kompaktsed ja pakenduselt mugavad, samuti ei pea neid säilitama kindlal temperatuuril. Sportlastele sobivad reisile kaasavõtmiseks proteiinibatoonid, aga mitte treenivatel inimestel soovitatakse nende söömist vältida. Ka klassikalised müslibatoonid annavad märkimisväärse hulga energiat.

3. Porgandi- ja kurgiviilud

Porgandit ja kurki, miks mitte ka paprikat, on hea mõte reisile minnes viilutada ja karpi panna. Need aitavad ka pikal ja väsitaval reisil tervislikuna püsida.

4. Võileivad

Ilmselt pole toitvamat snäkki, kui seda on üks mõnus juustuvõileib. Kui tavaline juust kipub sooja temperatuuri käes halvaks minema, tasub teha võileivad näiteks hamburgerijuustuga. Nii püsivad need kauem värskena.

5. Puuviljad