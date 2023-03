Reisiekspert jagab, millal on parim aeg odavaid lennupileteid osta

Reisikonsultant James Chapman ütleb, et kõige parem on broneerida reisid võimalikult vara. Mees sõnab, et mida varem, seda parem, eriti kui tegemist on pika lennuga. Lennupiletid müüakse maha osades, mida nimetatakse klassideks ja iga kord, kui ühes klassis müüakse piisavalt kohti, liigutakse edasi järgmisesse klassi ja see tõstab piletite hinda.

Chapmani hinnangul mõjutab kõige enam lendude hindu valuutakursid ja maksud. Ta tunnistab, et see pole küll kõige põnevam vastus, kuid tema kogemuse kohaselt ei ole hindade muutumisel palju pistmist nädalapäevaga, vaid pigem on see seotud majanduse seisuga lennu broneerimise ajal.

Välja arvatud juhul, kui turistid reisivad suvisel puhkuste tippajal, tõusevad lennuhinnad tõenäoliselt alles reisikuupäeva lähenedes. Reisijad peaksid broneerima piletid esimesel võimalusel, seega võiks juba näiteks jõuludeks praegu pileteid otsida.

Odavaid lennupileteid jahtivad reisijad võiksid olla paindlikud ja valmis proovima ka selliseid sihtkohti, mis algselt palju huvi ei ärata. Lennupileteid pakkuvad veebisaidid pakuvad sageli võimalust vaadata, kuhu on konkreetsel reisikuupäeval kõige odavam lennata.