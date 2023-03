Lennuekspert avaldab põhjuse, miks ei tohiks lennukis kunagi retuuse kanda

Lennundusest kirjutav ajakirjanik Christine Negroni on juba aastakümneid reisidest lugusid jaganud ja on New York Timesi bestselleri The Crash Detectives autor. Kõikidest lendamisega seotud ohtudest teadlik naine jagas hiljuti aga uut põhjust, miks ei tasuks ennast pikal lennul liiga mugavalt tunda.

Negroni selgitas, et viimasel ajal on väga populaarseks muutunud joogapükste või teiste retuuside kandmine, sest naised tunnevad ennast nendes väga mugavalt. Naine soovitab aga reisides sellistest pükstest loobuda, sest püksid on suure tõenäosusega tehtud tehiskiududest, mis võivad lennuõnnetusse sattunule väga palju muret tekitada.

Naine põhjendas, et juhul, kui peaks juhtuma lennuõnnetus, võib tekkida olukord, kus reisija peab salongist põgenema läbi tulekahju ja spordiretuuside kiud põlevad suure tõenäosusega jalgade külge kinni. Selleks, et ohtlikku olukorda vältida, soovitab ekspert kanda puuvillaseid riideid või kõike, mis on valmistatud looduslikest kiududest.

Lisaks hoiatab naine, et jalanõusid ei tohiks lennukis viibides jalast võtta, sest ka see võib õnnetuse korral pääsemist raskemaks muuta. Ta sõnas, et õnnetuse korral võib salongi põrand muutuda väga kuumaks või külmaks, mis teeb sokkis või paljajalu kõndimise üsna keeruliseks. Lisaks võib põrandal olla õli või tuld ning jalanõud aitaksid jalgu selle eest kaitsta.