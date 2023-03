Reisiv paar arvab, et laste saamine rikuks nende elu: «Me ei taha olla õnnetud nagu teised lapsevanemad»

28-aastane Taylor Vasu ja tema 27-aastane abikaasa Justin ütlevad, et neil on hea meel olla ilma lasteta, sest nii saavad nad kogu oma raha kasutada nädalavahetustel restoranis söömiste ja puhkuste peale.

Taylor on öelnud, et tema arvates oleks paaril vastutustundetu lapsi saada, sest nende kasvatamine on kallis ja nad tahavad olla kindlad, et nad on beebi jaoks rahaliselt ette valmistatud. Kuigi nad ei hoia raha tulevase pere jaoks, koguvad nad raha maja ostmiseks.

Californiast pärit sisekujundaja Taylor ütleb, et enamik inimesi väidavad, et kui paarile sünnivad lapsed, saab lapsevanemate elu läbi. «Inimesed suruvad mulle peale süütunnet, öeldes, et minu bioloogiline kell tiksub. Mina arvan, et nad on lihtsalt oma tegude tagajärgede pärast vihased ja me ei taha olla õnnetud nagu teised lapsevanemad,» räägib naine.

Paarile meeldib, et nad saavad teha kõike mida nad soovivad ja nad ei taha kindlasti sellest veel lähiajal loobuda. Naine tunnistab, et ka pandeemia mõjutas nende otsust lapsi saada. «Kaotasime kaks aastat oma elust koroonapandeemiale. Meile mõlemale meeldib reisida ja see on alati olnud meie suhte aluseks. Nüüd, kui maailm on taas toimimas, tahame külastada kõiki kohti, millest me ilma jäime,» lausub Taylor.

Sel aastal plaanib paar külastada Mehhikot, Coloradot, Utah’d, Texast, New Yorki ja isegi Itaaliat. Taylor arvab, et laste saamine lihtsalt ei sobiks nende tihedate reisiplaanidega. Naine tunnistab, et ta väga kardab olla halb lapsevanem ja seetõttu tahab ta olla kindel, et on pere loomise ajaks oma elus õigesse kohta jõudnud.

Taylor sõnab, et lapsevanemaks saamisel on kogu elu seotud lapsega ning paar unustab iseenda ja oma suhte. «Suhtes on iseseisvuse säilitamine väga oluline, kuid see muutub lapsi kasvatades väga keeruliseks, sest nad sõltuvad minust palju,» räägib naine. Lisaks arvab paar, et laste saamine on väga kulukas ning nad soovivad oodata, kuni nad on rahaliselt laste kasvatamiseks valmis.