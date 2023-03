ÕNNELIK PUHKUS ⟩ Soome pakub sel suvel turistidele tasuta reise

Õnne otsivad turistid suunduvad Kuru kuurordisse, privaatsesse puhkekohta, kus on hingekosutav taimestik ja loomastik. Visit Finland kirjutab oma kodulehel, et nad usuvad, et õnn ei ole müstiline võime, mis on inimesele kaasasündinud. Nende arvates on õnn suhtumine ellu ja seda saab inimene vabalt õppida.