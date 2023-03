Tallinnast Zürichisse sõitma hakanud lennuk pöördus reisija soovil tagasi

Tallinna lennujaama turunduskommunikatsiooni projektijuht Aet Härmaorg sõnas Postimehele, et juhtumeid, kus reisijad viimasel hetkel otsustavad mitte lennata tuleb ikka aeg-ajalt ette. «Põhjused võivad olla väga erinevad, alates lennuhirmust kuni erinevate tervislike põhjusteni välja,» märkis ta.

Härmaorg lisas, et nii lennujaama kui ka teiste reisijate vaatest on oluline, et kui reisija viimasel hetkel lennust loobuda soovib, siis peab õhusõidukist eemaldama ka reisija pagasi. Kõigi reisijate pagasi hulgast konkreetse pagasi leidmine võib aga aega võtta ning toob tihti kaasa lennu hilinemise.