Baltic Princessi kinnipidamisruumidest leiti olulisi vigu, sarnaseid asju võib toimuda ka teistel laevadel

Laeva kinnipidamisruumidesse pannakse laeval kinni peetud inimesed ja vahel veetakse seal ka vanglakaristust kandvaid inimesi. Laeva kontrollides leiti mitmeid olulisi vigu, näiteks salvestasid kinnipeetute tualetiskäimisi kaamerad, vahel võeti neil seljast kõik riided ja kõik laeval töötavad julgeolekutöötajad on meessoost.

Vareme ei ole kruiisilaevade kinnipidamisruume kontrollitud, seega võib arvata, et Baltic Princessilt leitud vead ei ole ainulaadsed vaid sarnaseid on ka mujal. Tallink Silja Oy kommunikatsioonidirektor Marika Nöjd ütles, et parlamendi õigusesindaja otsuse alusel on praegu valdkonna ühtsed poliitikad selgitamisel.

Kontrollitud kinnipidamisteadete hulgast tuli välja kaks juhtumit, kus kinnipeetavalt olid võetud ära kõik riided. Seda selgitas laeva turvameeskond reisija enda ohutuse tagamisega, kui tegu on näiteks suitsiidile kalduva arestituga. Jääskeläinen kritiseeris seda otsust ning sõnas, et kõikidel inimestel peavad saama väärikust austava kohtlemise osaliseks ning võimaluse kanda sobilikke rõivaid. Nöjd selgitas seda omakorda, et kui enesetapu kahtlusega inimeselt on ära võetud tema riided, on talle katmiseks ja soojendamiseks antud tekk.

Probleemseks tegi olukorra ka see, et mõlema juhtumi puhul oli tegu naistega, kuid laeva korravalvurid on kõik mehed. Siseministeeriumi määruse järgi peavad nii lahtiriietuja kui turvatöötaja olema samast soost, kui on vaja eemaldada rohkem, kui ülerõivad.

Kaameraid on, häirenuppe mitte

Baltic Princessil on kinnipeetute jaoks kuus väikest kajutit. Igas kambris on WC ja valvekaamera. Menetlus tuvastas, et kambrites ei ole võimalik kinnipeetaval väljaspool viibijatega ühendust võtta. «Näiteks politsei arestimajade puhul on nõutav, et igas asutuses, kus inimesi hoitakse, oleks häirenupp,» ütles esindusnõunik Juha Haapamäki.

Valvekaamerad tekitasid probleemi ka privaatsuse kaitsmisel, kuna kaamerasse jäädvustati ka tualetis käimine, vahendas Iltalehti.