Nägemispuudega Heidi jäi oma seltskonnaga Helsingi-Tallinna kruiisil vajaliku abita

Soomlanna Heidi Torn suundus oma nelja nägemispuudega sõbraga Helsingist Tallinna kruiisile. Tagasiteel said nad laeva restoranis pettumustvalmistava kogemuse.

Naine selgitas MTV Uutisele, et kuna vaegnägijate jaoks on menüü lugemine ja sealt sobiva toidu valimine keeruline või lausa võimatu, helistas ta eelnevalt laevafirmasse ja uuris, kas nad saavad einestama minnes hakkama. «Laevafirma kinnitas, et meile ollakse vajadusel abiks,» kirjeldas Heidi.

Tagasiteel laevale tahtis seltskond siiski veenduda, et palve on kindlasti kätte saadud. Nad helistasid laeva infoletist restorani, kust endiselt kinnitati, et kõik on korras.

«Meid pole vaja ju toita»

Rahulolev seltskond suundus sööma. Restorani uksel olev teenindaja kontrollib tavaliselt broneeringuid ning juhatab külastajad lauda. Heidi seltskonnale aga öeldi, et nad lubatud abi ei saa ja nad pole sellisest erisoovist kuulnudki. «Meid ju polnud vaja toita, oleksime vajanud ainult ühte inimest, kes ütleks meile buffeelaual asuvate toitude asukohad ja aitaks ühel inimesel meie seltskonnast soovitud toitu võtta. See oleks võtnud paar minutit.»

Torni sõnul jäi konfliktsena tundunud klienditeenindaja endale kindlaks ning keeldus sõprade gruppi aitama.

Vaegnägijad lahendasid ise oma probleemi

Seltskond suundus laua äärde ja otsustas tegutseda nii, et kõige parema nägemisega inimene aitas ühekaupa kaaslastel toitu valida ja lauda toimetada.

Kui nad juhtunu kohta kirjalikku kommentaari palusid, anti neile juhised liikumispuudega inimeste laeval liikumise tingimuste kohta. Laevafirma sõnul peab liikumispuudega inimene reisile ise abilise organiseerima. «Aga me oleme vaegnägijad, see ei ole liikumispuue,» ei saanud Torn jätta mõrult märkimata.

Torn kirjeldab, kuidas muidu mõnus laevakruiis jättis halva tunde. «See pidi olema mu elu parim kruiis, kuid osutus hoopis halvimaks.»

Eckerö Line: «Väga kahetsusväärne»