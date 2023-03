Tallinna lennujaama suvises lennuplaanis on 45 otselennu sihtkohta

Air Baltic avab sel suvel Tallinnast lennud nelja uude sihtkohta, milleks on Horvaatia sadamalinnad Dubrovnik ja Split ning otselennuga saab avastada Kreeka saartest Kreetat ja Rhodost. Uuesti on lennugraafikus Nice. Aegean taasavab otseliini Ateenasse ja SunExpress Antalyasse. SAS alustab augustis lende Oslosse. Paljud liinid saavad juurde sagedusi: Swiss lisab lende Zürichisse ja Lufthansa Münchenisse. Air Baltic lisab sagedusi Pariisi, Londoni, Berliini, Malaga ja Nice’i liinidel. SAS lisab lende Stockholmi ja Kopenhaagenisse. Põnevamad pakettreiside sihtkohad on Madeira ja Faro Portugalis ja Tivat imelises Montenegros.

Tallinna Lennujaam ASi juhatuse liikme Eero Pärgmäe sõnul on reisijate huvi suvehooaja lendude vastu suur juba nüüd. «Hoolimata majanduse keerukast olukorrast on huvi puhkusereiside vastu endiselt väga kõrge. Suvine lennuplaan on nüüd kõikjal maailmas paigas ja kuna lennufirmadel pole võimalust kiirelt meeskondi juurde värvata ja koolitada ning uusi lennukeid osta, siis tuleb arvestada, et nõudluse kasvades tõusevad ka hinnad. Seepärast soovitame piletid varakult ette osta – tõsi, nii soodsalt, kui vahetult pärast koroonat sai lennata, pole enam võimalik,» rääkis Pärgmäe.

«Suvise lennugraafiku lendudele on piletid müügis juba mõnda aega, aga kohe 26. märtsist pole kõik 45 sihtkohta veel saadaval – uued sihtkohad ja lisasagedused lisanduvad järk-järgult lähikuudel. Esimene lisanduv otselennu sihtkoht on 28. märtsil SunExpressi avatav Antalya, kuhu saab lennata neli korda nädalas ja kus on aprillis juba üle 20 kraadi sooja ja palju päikest, mis on meie jaoks täitsa mõnus suveilm,» rõõmustas Pärgmäe.

Pärgmäe tuletas ka meelde, et reisi viperusteta kulgemise tagab hea ettevalmistus. «Enne reisi jälgige reisidokumentidele esitatavad nõudeid, tulge lennujaama kaks tundi enne lennu väljumiseaga, et jõuaksite rahulikult ja kiirustamata oma lennule. Enne lennujaama jõudmist tuleks läbi lugeda ka käsipagasi pakkimise nõuded, mis teeb julgestuse läbimise oluliselt kiiremaks ja stressivabamaks,» lisas Pärgmäe.