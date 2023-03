56 PÄEVA RATASTEL ⟩ Peagi saab bussiga Istanbulist Londonisse reisida

Bussireisile on saadaval vaid 30 istekohta ning piletit reisile on võimalik saada järjekorra alusel. Reisi maksumus on kokku ligikaudu 22 500 eurot ning hinna sisse kuulub lisaks bussi istekohale ka majutus. Adventures Overland on varem korraldanud reise 70 riiki üle maailma. Ettevõte on viinud läbi bussireise Indiast Londonisse, Kolumbiast Argentinasse ja Keeniast Lõuna-Aafrikasse.