HEA TEADA ⟩ Üllatav põhjus, miks lennuki maandudes peab alati aknakatted üles lükkama

Lennundusekspert ja eralennukite ettevõtte Admiral Jet tegevjuht David Doughty ütles, et kuigi aknavarjude avamine võib tunduda tähtsusetu, on see tegelikult väga vajalik ohutuse tagamiseks. Kui aknad on nähtaval, saavad nii reisijad kui ka meeskonnaliikmed hoida maandumisel olukorra üle kontrolli, kirjutab Express.

Doughty sõnas, et kui maapinnal on näiteks suitsu või tuld, võib väljanägemine aidata reisijatel kindlaks teha kõige ohutumad väljapääsuteed või aidata meeskonnaliikmetel evakueeruda. Lisaks on reisijatel lihtsam evakueeruda, kui lennuk peaks hädaolukorras maanduma.

Reisiekspert Mercedes Zach lisas, et salongipersonali liikmete ja reisijate jaoks on ülioluline, et nad näeksid välja, sest siis saavad nad olukorda täielikult hinnata ja vajalikke kohandusi teha. Kui peaks juhtuma üsna ebatõenäoline olukord ja lennuk peaks sooritama hädamaandumise, võivad avatud aknad ka hädaabitöötajatel reisijaid paremini aidata.

Hädamaandumise korral võib lennuk isegi veepinnale maanduda, näiteks 2009. aastal, kui US Airwaysi lend pidi maanduma New Yorgis Hudsoni jõel. Kui maandumisel läheb midagi valesti, loeb iga sekund ning kui aknakatted on avatud, saavad appi tulnud päästjad paremini salongi sisse näha.

Siiski on veel üks põhjus, miks aknakatted peavad igaks maandumiseks avatud olema. Doughty ütles, et aknavarjude avamine maandumise ajal võib aidata reisijatel kohaneda lennuki maandumisel muutuva valgustasemega. Kui lennuk maapinnale lähemale jõuab, muutub lennukist väljas olev loomulik valgus heledamaks, sest pilvkate vajub.