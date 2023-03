Kabiinipersonal läks sõitlema ja pilootide maiustamine pani lennuki ohtu

USAs hakkasid omavahel sõnelema väikse Skywest lennufirma stjuuard ja stjuardess, kes ei suutnud leppida kokku, kas esimeses klassis istunud naine, kes tahtis kangesti vahetada oma istekohta ümber turistiklassis reisinuga, et olla lennu ajal oma mehe kõrval, seda tohib teha või mitte. Üks lennusaatjatest loa andis, kuid teine asus teda reisijate ees reeglite rikkumises süüdistama. Utah osariigis peakorterit pidava Skywesti lennusaatjate erimeelsused paisus peagi teravaks tüliks ja karjumiseks, stjuardess hakkas nutma ja teatas teda lohutama läinud reisijale, et keeldub meeskolleegiga koos lendamast. Lõpuks lahkusid lennukist nii stjuardess kui ka reeglite suhtes pedantne stjuuard ning lend, mida Skywest American Airlinesi jaoks Los Angelesest Houstonisse opereerima pidi, hilines enam kui tunni, teatab reisiuudiste portaal Loyaltylobby .

Õnnetuseks tuli fotolt selgelt välja, et tops kohvi oli asetatud lahtiselt toolidevahelisele konsoolile ning lennundusekspertide sõnul on selge, et turbulentsi korral oleks elektroonikale loksunud kuum jook võinud põhjustada ettearvamatuid tagajärgi. Väidetavalt võivad piloodid kabiinis kohvi juua vaid kaanega kaetud topsidest. SpiceJet on asjaolude täpsustamiseni mõlemad lendurid töölt eemaldanud.