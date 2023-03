LÕUNAMAA ⟩ Üksi naisena Morokos

Lugesin blogisid ja artikleid naistelt, kes olid sama teekonna läbinud, ning enamik neist algasid pealkirjadega «Ma olen teiega aus – üksi Marokos reisida oli raske» või «Kuidas toime tulla seksuaalse tänaval ahistamisega Marokos». Ühte rahvusvahelisse reisigruppi Maroko kohta postitust tehes tuli sinna alla kommentaar: «Ma loodan, et terve grupp siin loodab, et sa üksi naisena Marokosse minema ei peaks.»

2019. aasta naiste ohuindeksis (Women Danger Index) on Maroko välja toodud kohana, mida naisreisijad peaksid vältima. Selle kahe reisiblogija, Asher ja Lyric Fergussoni koostatud 50 riigi indeksis seisab Maroko kaheksandal kohal. Oot, aga Mehhiko on selle nimekirja järgi ju neljandal, Iraan viiendal ja Egiptus seitsmendal kohal, kuid nendes riikides ma juba olen ju käinud ja ellu jäänud – nii et minek!