Piloot avaldab, mis lennuki kokpitis turbulentsi ajal tegelikult toimub

Erinevalt lennunduse algusaegadest on nüüd piloodid varustatud kõrgetasemelise tehnikaga, mis aitavad neil märgata, kui nad on sisenemas ohtlikusse piirkonda. Air Canada piloot Doug Morris selgitas hiljuti, millised seadmed on neile lendamisel vältimatuks abiks.

Mehe uues raamatus «This Is Your Captain Speaking» («Siin Räägib Teie Kapten» – toim.) selgitab ta, kuidas piloodi iPadil on lennuki marsruut koos ilmakaardiga, mis näitab piirkondi, kus ilm on keerulisem. See näitab ka teiste lennukite aruandeid selle kohta, kuidas neil varem sama piirkonna läbimine möödus ning ennustab üsna täpselt ette, millal on turbulentsi oodata.

Marsruudi igale punktile antakse number selle järgi, kui raske on olukord. Number üks viitab sellele, et lend kulgeb sujuvalt ja kõik kolmest kõrgemad numbrid annavad põhjust reisijatel turvavöö kinnitada. Kuigi piloodid teavad ette, millal turbulents neid tabab, ei saa nad täielikult neid kohti vältida, sest see võib reisile lisada sadu kilomeetreid ja lisatunde, mis ei ole aja- ega kütusesäästlik.

Morrise sõnul saadavad piloodid salongi turvavöö kinnitamise teavituse ja stjuardessid lõpetavad kuumade jookide serveerimise, kui väikesed jõnksud muutuvad suureks raputamiseks. Sellisel juhul küsivad piloodid läbi raadiote spetsialistide käest abi, et leida sujuvama õhuvooluga kohti ning nad aeglustavad lennukit, et keerulises piirkonnas liikumine lihtsamaks muuta.