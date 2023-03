Reis Kreekasse muutis naise elu: «Sain aru, et igatsen oma lapsi, mitte oma meest»

Liverpoolist pärit Stephanie Hanson viibis eelmisel aastal oma sõpradega 10-päevasel reisil Kreekas, et tähistada oma 40. sünnipäeva. Toredaks naiste-reisiks planeeritud puhkus muutus Stephaniele aga palju olulisemaks kui ta ise oleks osanud arvata, vahendab Tyla.

«Mäletan, et mõtlesin eemal olles, kuidas ma tõesti igatsen oma lapsi, aga ma ei igatsenud oma meest,» rääkis nelja lapse ema. Naine sõnas, et oli reisil oma elu kõige halvemas vormis ning talle jõudis kohale, kui õnnetu ta kodus on. Stephanie selgitas, et tal oli reisil tüdrukutega niivõrd lõbus, et mõte koju tagasi abikaasa juurde minna, tundus tema jaoks kohutav.

«Sain hotellis aru, et olen oma abielus olnud õnnetu nii kaua, kui mäletan. Kohe kui ma tagasi koju jõudsin, lõpetasin esimese asjana suhte ära,» meenutas naine. Pärast kümneaastase abielu lõpetamist tegi Stephanie veel ühe elumuutuse ja otsustas oma kehakaaluga tegelema hakata.

Ta kaalus puhkusel olles 108 kilogrammi ja otsustas värskelt vallalise naisena alustada uut elustiili. Naine tunnistas, et muutusteks andsid motivatsiooni ka reisil tehtud pildid, sest neid vaadates mõistis ta, et ei ole oma kehaga rahul. Stephanie hakkas kodus hularõnga abil treenima ja muutis drastiliselt oma toitumist: ta vahetas šokolaadi, kiirtoidud ning koore- ja võipõhised toidud lahja liha, kala, salati ja supi vastu.

Mõne kuu pärast hakkas naine ka jooksmas käima ja aeglaselt, kuid kindlalt hakkas ta kaotama kaalu, millest ta polnud viimase kümne aasta jooksul lahti saanud. Üsna pea kohtus naine oma uue poiss-sõbra Davidiga ning Stephanie oli taas oma tuleviku üle elevil.

Naine rääkis, et kohtus Davidiga Facebooki tutvumisrakenduse kaudu ning nad tundsid kohe, et neil on tugev side. Stephanie sõnul jõudis mees temani sel ajal, kui naine oli oma kaalukaotuse teekonnal alles poole peal. Davidit naise kehakaal ei morjendanud ning Stephanie on rõõmus, et mees on teda alati armastanud täpselt sellisena nagu ta on.