Helsingi ja Tallinna lennujaamad hakkavad oluliselt erinema – Eesti kahjuks

Soome reisiuudiste portaali Matkaviikko andmeil muutub alates suvest 2023 Vantaa lennujaamas võimalikuks ka sajast milliliitrist suuremate vedelikukogustega turvakontrolli läbimine. Seega saab kotti pista näiteks oma veepudeli või kohvitermose. See uuendus hakkab puudutama siiski vaid Helsingis lennujaama sisenevaid reisijaid ja mitte näiteks Soome kaudu reisivaid ümberistujaid. Tallinnas lennukile minnes pole seega mingit mõtet käsipagasis oleva limonaadi või kompotipurgiga lennujaama tõtata. «Meiegi töötame põhjanaabritega sarnaselt selle nimel, et veepudelite, aga üldisemalt vedelike piirangut muuta, et julgestuskontrolli oleks veelgi mugavam ja kiirem ja läbida,» rääkis Tallinna lennujaama turundus- ja kommunikatsioonijuht Margot Holts, kuid nentis, et soomlastel on uued seadmed juba kasutusel. «Kahjuks ei saa ma veel välja öelda kindlat kuupäeva, mil Tallinnas saab veepudeliga lennuki pardale, sest muudatuse elluviimiseks on vaja uusi seadmeid ja ka muudatused sisse viia meie protsessides.» Kehtivad regulatsioonid Tallinna lennujaamas lennukile minemiseks leiab siit.