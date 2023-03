HUMOORIKAS ÕNNETUS ⟩ Suur matkaauto kiilus Hispaanias üllatavasse kohta kinni

Lõuna-Hispaanias asuvas maalilises Sorvilanis peatudes avastas seikluslik paar, et Hispaania külad ei ole mõeldud tänapäevaste matkaautode jaoks. Väikesest külast läbisõidul olev paar üritas märkamatult läbida kitsast tänavat, kuid nende suur masin jäi üsna ruttu kahe maja vahele kinni.

Auto kiilus niivõrd õnnetult tänavavahesse, et nii puksiirauto kui ka kohalik politsei pidid masina päästmiseks appi tulema. Selgus, et paar ei märganud enne tänavasse keerates silti, mis hoiatas suurte sõidukitega autojuhte küla keskust vältima. Kuigi paar soovis külakesest vaid läbi sõita, osutus nende reis palju pikemaks, sest matkaauto vabastamine võttis aega neli tundi.

Olukorra tegi keerulisemaks asjaolu, et paar ei rääkinud palju hispaania keelt, kuid siiski suutsid kohalikud hätta sattunud turiste aidata. Politseinik selgitas, et matkaauto tõsteti tungrauaga üles ning lükati siis välja. Kohalikud arvasid, et masin oleks saanud vahest läbi sõita, kui sellega oleks sõidetud otse, kuid masinaga sõideti tänavasse väikese nurga alt ja seetõttu kiilus auto laiem tagaosa kahe maja vahele.