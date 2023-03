PILDID ⟩ Hiinas saab ööbida 8 eurot maksvas hotellitoas, kus tualettpott asub väga ootamatus kohas

Blogija Hei Mao Zhang külastas Kesk-Hiina suurlinnas asuvat hotelli seetõttu, et ta soovis veidrat tuba oma silmaga näha. Zhang veetis vaid kaheksa ruutmeetri suuruses toas kolm tundi ning sai juba lühikese aja jooksul aru, et sellises hotellitoas oleks üsna raske pikemalt viibida.

Üllatavalt väikses toas on siiski olemas kõik mugavused: voodi, kraanikauss ja isegi tualettpott. Kuid hotellitoas ööbija peab arvestama, et tualettpott asub kõige ebamugavamas kohas – täpselt voodi kõrval.

Voodis lamades on tualettpott umbes 30 sentimeetri kaugusel inimese peast ning ka kraanikaussi saab otse voodis olles kasutada. Pisikeses toas viibinud blogija kasutas voodi kõrval oleva tualettpoti kaant öökapina, sest kappe ega riiuleid ruumis ei leidu.

Tualettpott öökapina. Foto: AsiaWire

Zheng jagab oma kogemust, rääkides, et hotellituppa saab läbi koridori, kus on palju uksi ning kõik uksed viivad sarnastesse ruumidesse. Terve hotell on tegelikult vaid üks korter, mis on jagatud kuueks väikeseks kabiiniks. Mees peab toa kõige suuremaks miinuseks just tualettpoti asukohta, sest see tekitab tervesse ruumi ka ebameeldivat lõhna.

Mikrotuba. Foto: AsiaWire

Hotelli omanik ütles, et selliste mikrotubade järele on väga suur nõudlus, sest ruumi hind on väga odav. Enamik hotellis viibijatest on patsiendid või nende lähedased, kes külastavad hotelli lähedal asuvat suurt tervisekeskust.