VIDEO ⟩ Lennusaatja stiilinäide: pagasiluuke saab sulgeda ka jalgadega

Videole on püütud punast kostüümi kandva lennusaatja kaelamurdev trikk. Kadestamisväärselt superheas vormis naine näitab, kuidas saab jalgadega käsipagasi jaoks mõeldud pakiruumide uksed sulgeda.

Klipis on näha, kuidas lennusaatja seisab istmeridade vahelises käigus, toetab kätega istmete seljatugedele ning keerab end õhus ringi nii, et pea on alaspidi ja jalad õhus. Siis suleb naine näiliselt vaevatult mõlema jalaga pagasiruumi uksed ning lõpetab oma soorituse kelmika spagaadiga.