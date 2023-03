HEA TEADA ⟩ Tuntud kohad maailmas, kus on endast pildi tegemine keelatud

Selfide tegemine on niivõrd tavaline tegevus, et see on muutunud paljude jaoks loomulikuks viisiks, kuidas enda toimetusi ära märkida. Paljud sihtkohad üle maailma on inimestel endast pildi tegemise ära keelanud vaid ohutuse huvides - selleks, et põnevat pilti saada, on paljud turistid valmis eluga riskima ning nii võib näiteks Ameerikas ohtlikele loomadele liiga lähedale sattuda või Jaapanis elektrilööki saada.

Hispaania

Hispaania linnas Pamplonas toimuva maailmakuulsa Running of the Bullsi festivali ajal on selfide tegemine keelatud. Jooksvate vihaste härgade keskel on see üks vähestest reeglitest, mis takistab turistidel asjatuid riske võtmast. Reegel hoiab turiste ka härgadest eemal, sest nendega kokku juhtudes võib inimese elu ohus olla. Härjaga selfi tegemise eest võib turistile määrata kuni 3000 eurose trahvi.

Prantsusmaa

Lõuna-Prantsusmaal asuv rand on keelanud turistidel selfide tegemise väga omapärasel põhjusel. Garoupe ranna ametivõimud tahavad, et turistid naudiksid käesolevat hetke, mitte ei näitaks end pidevalt sotsiaalmeedias. Selfide keelustamisega üritavad kohalikud takistada ja vältida neid inimesi, kes oma puhkusereisiga vaid internetis uhkustada tahavad.

Ühendkuningriik

Turistidel on keelatud teha selfisid Londoni Toweri juveelimajas, kus hoitakse kroonijuveele.

Lisaks valvuritele jälgib juveele külastajaid üle 100 valvekaamera, seega on reeglit rikkuvaid turiste võimalik kiiresti tabada.

USA