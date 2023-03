VEIDI LUKSUST ⟩ Lufthansa uuendab oma kabiine: tulekul preemium-äriklass ja «pulmasviidid»

Istmete madratsiosa on elektrooniliselt juhitava pehmusega ning iseõppiv vastavalt reisija magamisasendile. Istmete juurest ei puudu juhtmevabad laadimisalad. Proovides erinevaid istmetüüpe sain nii mõnegi positiivse üllatuse osaluseks. Sama jäi kõlama ka teiste enim lendavate HON-ide kommentaaridest. Väga suur on uuendus ka lennunduse Crème de la Crème ehk First läbib samuti totaalse uuenemise. Kui seni on Lufthansa oma lennukites hoidnud kabiini avatud, siis uus First saab olema praktiliselt maast-laeni seinte ja ustega. Uksed, tõsi, ei ole päris jäigad — tegemist on komrpomisslahendusega lennuohutusealaseks sertifitseerimiseks. Iga sviit on täis innovaatiliisi lahendusi ja meelelahutus suure kristallselge pildiga 4K ekraaniga. Suur uuendusena on Firsti kabiinis ka kahekohaline sviit, kus magamaminekul ka kaheinimesevoodi moodustub. Tegemist on nn Honeymoon-sviidi või ka First Plus sviidiga, mida võib broneerida ka üksi kasutamiseks. Kahekohalised sviidid asuvad salongi keskel ja ei oma seetõttu aknaid. Hinnastamise osas öeldi, et üksi reisijale on see teatud määral kallim tavalisest Firsti kohast, kuid kindlasti mitte kahekordse hinnaga; koosreisivale paarile müüakse seda aga veidi soodsamalt kui 2 Firsti kohta.