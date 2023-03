HÄIRIV ⟩ Jaapani hotelli spaas kasvatati veevannides surmavaid baktereid

Jaapanis Chikushinos asuvas Daimaru Besso võõrastemajas saab nautida traditsioonilistes onsen'i ehk kuumaveeallikate vannides ligunemist, mis kasutavad toimimiseks ka kohalike kuumaveeallikate vett. Loodusliku veega vanne külastas hiljuti ka tervisekontroll, kes tuvastas veest legionella baktereid, mida uuringute kohaselt oli vees 3700 korda rohkem kui lubatud.

Selgus, et bakterid levisid vees hästi, sest kui tavaliselt peaks onseni vannide vett vahetama igal nädalal, vahetati tegelikult vett vaid kaks korda aastas. Külalistemaja omava ettevõtte president Makoto Yamada vabandas sügavalt kõigi ees ja avaldas kahetsust, et selle osas varem midagi ette ei võetud.

Vannidest leitud Legionella bakterid võivad põhjustada legionelloosi, mis on tõsine kopsupõletiku tüüp. Inimesed võivad haigestuda, kui nad hingavad sisse baktereid sisaldavaid veepiisku ning see tekitab kopsudes infektsiooni. Selline bakter võib elutseda kõikjal, kus on suurem kokkupuude veega, näiteks võib neid leida dušiotsades ja segistites, mullivannides, kuumaveepaakides, purskkaevudes ja suurte hoonete veesüsteemides.

Ettevõtte president Yamada tunnistas, et ei teadnud vee vahetamise tähtsusest. Ta sõnas sellel pressikonverentsil, et ta polnud seadusega kursis ja arvas, et veest leitud ohtlik bakter polnud tegelikult tervisele kahjulik. Lisaks sõnas Yamada, et kuigi vette kloori lisamine oleks aidanud probleemi vähendada, ei soovinud hotelli meeskond seda kasutada, sest neile ei meeldinud kloori lõhn.