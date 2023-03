Paar otsustas lennukis vaba istekoha saamiseks läbi viia korraliku petuskeemi

TikTokis liikuva video autor Olivia Lynne ja tema poiss-sõber olid pealtnäha kavalad ning kasutasid ära inimeste vastumeelsust laste suhtes. Videos näitab naine, kes istub vahekäigu poolsel istmel, kuidas tema akna ääres istuv kaaslane hoiab käes pampu, mis meenutab väikest beebit.

Siiski on üsna selge, et dressipluusi sisse pole mähitud laps, vaid tegemist on lihtsalt teesklusega. Trikk töötab ikkagi hästi, sest arvatavasti on just võlts-beebi põhjus, miks paari vahel olev keskmine iste tühjaks jääb.

Videot kommenteerinud inimesed peavad paari nippi väga kasulikuks ning kiidavad naise poiss-sõpra kes hea meelega isa rolli mängib. Leidus ka neid inimesi, kes arvasid, et see trikk ei ole siiski täielikult lollikindel. Ühe kommenteerija sõnul tekitab see lihtsalt ebamugava olukorra, sest kui reisijal on ostetud pilet just paari vahel olevale istmele, ei jää midagi muud üle kui sinna ikkagi istuda.