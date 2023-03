PILK LÕUNAMAALE ⟩ Külasta Bangladeshi enne, kui turistid tulevad!

Rohkem kui 160 miljoni päine inimmass peab seal ära mahtuma 148 460 km² peale ehk pisut enam kui kolmele Eestimaa pinnale. Pärast India lagunemist 1947. aastal eraldus Bangladesh Indiast Ida-Pakistanina ja 1972. aastal saavutas vabadussõja tulemusena iseseisvuse. Riigil on maismaapiir India ja Myanmariga.

Nüüdseks juba kolmas kord Bangladeshi pealinnas Dhakas viibides julgen kinnitada, et liiklus läheb vaid hullemaks ja mida aasta edasi, seda enam aega veedavad inimesed liiklusummikutes. Tänavahelide sümfoonias vuhavad läbisegi peenelt kaunistatud jalgratta- ja autorikšad, lömmis elunäinud värvilised bussid, uhked Mercedesed, inimjõul järelveetavad puidust kaubakärud, väledad mootorrattad ja hulljulged jalakäijad. Pole ime, et pea igal sõidukil on sisse rammitud kriimud ja mõlgid!