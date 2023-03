SALADUSLIK SAAR ⟩ Kuidas ma äärepealt oleksin tagasi neitsiks muutunud

Võrratud kuumaastikud

Tahtsime näha kuulsat Blue Lagooni ja võtsime sihikule Akamase poolsaare. Korralik tee läks poolsaare tipus üle künklikuks offroad-maastikuks. Ühel järsemal tõusul andis me rendiauto ohates alla. Kuid meie hasarti see ei murdnud – parkisime auto järsakuäärsesse mäetaskusse ja vantsisime jala edasi. Korraga kimas meist mööda bagi – lahtine, kerge, hoogne. Just ideaalne masin siinseks teeks. Vaatasime talle unistavalt järele. Õnneks korjas üks kohalik seikleja oma džiibi peale. «Ma märkasin teid kohe, et sinine ja kollane kleit, et huvitav, kuhu te lähete,» teatab Totis heatujuliselt. «Mul oli nagunii plaan siia snorgeldama tulla, mõtlesin, et saaksin teile teejuhiks olla.» Hammaste all krigiseb juba tolm, nii on meil küüdi üle hea meel. Totis juhatab kuulsa helesinise laguuni kõrval meile kätte ka mitu kohalike salaranda, kus on samuti kristallselge vesi – toonilt sama ebamaiselt kirgas nagu Aasia paradiisisaartel.