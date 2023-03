KAHE REISIHOOLIKU PÄEVARAAMAT ⟩ Boliivia: ööbussid, omamoodi valimissüsteem ja jäneselaadsed karvapallid

Tuppa meid veel ei lasta, aga pagasi saame jätta lukustamata kappi!!! hoiule ja lubatakse istuda kolmveerandsoojas köögis. Siis aga 2 tundi hiljem katsume kolmanda varbaga õueõhku, mille kuumaõhupall (päike) on juba soojaks kütnud. Siin on veider see, et öösel on nagu eestimaine soe talv ja päeval nagu tavaline Eesti suvi, aga majad on kõik kütteta!

Seame sammud pudrumajja ja tellime korraliku toidu. See jääb meie ainsaks tänaseks söögiks, kui just küpsised ja banaan toidu hulka mitte arvata.

Carnaval De Uyuni. Foto: tripi.me

Aga edasi juba liigume surnuaia poole, seekord mitte inimsurnuaia, vaid rongide. Siin Uyumi külas elab 22 tuhat elanikku ja ühest otsast teise saab oma sussidega tunniga hakkama, kuigi liigub ka taksosid, ei teagi kellele need mõeldud on, seega nagu ikka liigume jalutades. Kaisa suureks rõõmuks jookseb siin iga nurga taga koeri ja nad on siin sõbralikud erinevalt La Paz'ist. Üks suur kuts lausa tahab jõuga Kaisale sülle hüpata ja kõik kohad läbi limpsida, teine tahab peremehe maha jätta ja meie juurde elama tulla ja kolmas ronib restos sülle ja plaanibki sinna terveks päevaks põhku keerata.

Rongide surnuaiale jõuame ainsatena jalgsi, parklas vedeleb mitukümmend Land Cruiser džiipi, seega kõik on siia tulnud mingi tuuri raames. Aga meie käime selle ala erinevalt teistest turistidest otsast lõpuni läbi. Kaugemas otsas on veidi mahajäetum, aga on näha mingit elu- õllepudelid, seksualiseerimise jäänused (kondoomid) jne. Põhiosas on aga kõik veidi korralikum, kuhu on koondunud nii auruvedurid kui ka veidi uuemad rongihakatised, kaunistusteks graffiti-tattood. Kuskil saab kiikuda, aga järjekord on uksest välja, kuigi ega seal uksi polegi. Päris fun koht!

Ja meie plaanid taaskord veidi muutuvad, kuna sõit järgmisse riiki on edasi lükatud seoses maavärinate ja maastikutulekahjudega. Maavärinaid on siin üsna tihti, just paar päeva tagasi oli siinkandis 5 magnituudine raputus, aga see uudiskünnist ei ületa, nagu meil Eestis mõni puu kukub metsas maha, ei hakka ju kohe suurt probleemi tekitama sellest.

Hilisõhtuks kell 19.00 oleme nii väsinud, et keerame end teki vahele kortsu.

Salar De Uyuni soolaväljade lähistel. Foto: tripi.me