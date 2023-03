ÜLEVAADE ⟩ Mis üritused sel nädalavahetusel Eestis toimuvad?

Pilt on illustreeriv.

See nädalavahetus heliseb muusikast – kontserte on igale maitsele. Lisaks on mitmetesse Tallinna muuseumidesse sel pühapäeval tasuta sissepääs, Peipsi ääres saab püüda kala ja sõita kelguga ning üle Eesti võtta osa erinevatest loodusmatkadest. Vaata ürituste nimekiri üle.