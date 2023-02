SINNA JA TAGASI ⟩ Ilusam ja elusam

Jõuda Istanbuli uude hiidlennujaama on pidulik tunne: reisijate massid hajuvad kõrgeisse hallidesse nii ära, et neid justkui ei olegi. Piisab muidugi lumesajust või muust kriisist, et korraga poleks lennujaamas ruumi istuda ega astuda, kuid Méxicos on ummikud reegliks. Loodad näiteks kell neli hommikul saabudes kohata öist tühjust, kuid immigratsioonisaal sumiseb maaletahtjaist ülesärritatud mesilasperena. Kahjuks keelavad sildid pildistamise, sest ega piirivalvurid – neid on tööl vaid näputäis – taha, et fotod mitme tunni pikkustest hiigelsabadest internetti pääseks. Kontroll ise on mõlemas riigis Eesti passi omanikele lihtne, kuigi Mehhikos on soovitud näha näiteks hotellibroneeringut, mida Türgis pole veel juhtunud.