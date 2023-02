UUS TULEVIK ⟩ Hispaania lennujaamad kaotavad piirangud käsipagasis olevate vedelike suhtes

Esimesed kaks Hispaania lennujaama, kus vedelike ja elektroonika reeglitest loobutakse, on Madridi Barajase lennujaam ja Barcelona El-Prati lennujaam. Samuti on kavas kaotada piirangud Palma de Mallorca lennujaamas alates 2024. aasta lõpust.

Vedelike kandmine käsipagasis on keelatud pärast juhtumit 2006. aastal, kui terroristid kasutasid karastusjoogi pudeleid, et neisse lõhkekehi peita. Lisaks jookidele hõlmab karm piirang ka erinevate pastade, geelide ja kreemide tüüpe.

Uued paigaldatavad 3D-skännerid lahendavad ebamugava probleemi kergelt, sest tipptasemel tehnoloogia näeb kotis olevaid esemeid üksikasjalikult. Samuti suudab masin lõhkeaineid tuvastada, ilma et kotist peaks vedelikke või elektroonikat välja võtma. Osavaid skännereid on katsetatud juba USA-s ja need paigaldatakse peagi ka üle Euroopa paljudesse lennujaamadesse. Suurbritannia valitsus on samuti teatanud, et hakkavad uusi skännereid alates 2024. juunist kasutama.