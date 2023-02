HÜVASTI MAA ⟩ Jaapanlased hakkavad turiste kosmosesse saatma

Idufirma Iwaya Giken lubab reisijatele vaadet planeet Maale 25 kilomeetri kõrguselt stratosfääris. Kosmoselaev, mis inimesed ekstreemsesse keskkonda viib, koosneb umbes 1,5 meetri laiusest õhukindlast plastkabiinist, mis on kinnitatud 44 meetri laiuse heeliumit täis palli külge. Laeval on ka kaks suurt akent, mis lasevad koduplaneeti täies hiilguses imetleda. Siiski on huvitaval reisil ka oma pahupool - plastkabiin mahutab vaid kaks reisijat ning kogemuse saamiseks on vaja välja käia peaaegu 168 000 eurot.

Ettevõtte tegevjuht Keisuke Iwaya loodab, et kuigi hetkel on reisi hind väga kõrge, siis sobivate äripartnerite leidmisel saab lõpuks reisikulusid tunduvalt vähendada. Tema sõnul on peamine eesmärk muuta kosmoseturism kõigile saadavaks.

Reis algab õhkutõusuga Jaapanis Hokkaidos asuvast sadamast ning siis tõustakse kahe tunni jooksul stratosfääri. Kosmoselaev jääb Maast 25 kilomeetri kõrgusele üheks tunniks ja siis hakkab õhupalli küljes olev laev tagasi Maale laskuma.

Kuigi reisijad ei viibi päriselt kosmoses, on nad kõikidest lennukitest kõrgemal ning neil on võimalik ilma takistusteta avakosmost näha. Erinevalt raketist või kuumaõhupallist, kasutab jaapanlaste laev õhku tõusmiseks heeliumi, mida saab suures osas taaskasutada.

Iwaya ütleb, et reisijad ei pea olema meeletult rikkad või läbima intensiivset koolitust, sest nad on teinud kõik selleks, et sellise reisi saaks ette võtta ka tavainimene. Tema ettevõte on kosmoselaeva kallal töötanud üle kümne aasta ning nende jaoks on oluline, et laev oleks inimestele ohutu, ökonoomne ja kerge.

Üks Jaapani reisibüroo on valmis ettevõttega ka juba koostööd tegema, kui nad on valmis juba selle aasta lõpus esimest kommertsreisi läbi viima. Kui algselt maksavad lennud umbes 168 000 eurot, siis Keisuke Iwaya soovib kosmoseturismi edendades viia see hind alla paarikümne tuhande euro.