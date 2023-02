Linnu väljaheide võib viidata turisti ohustavale pettusele

Sotsiaalmeediaplatvormil Reddit selgub, et turiste kiusavad kelmid on üha nutikamad ning mõtlevad välja lausa naljakaid skeeme. Üks kogenud reisija kirjutab, et kui inimesele keset tänavat lind peale kakab, siis on suur tõenäosus, et see võib olla petturi osav trikk.

Linnukaka pettus on välismaal üsna tavaline ja tähendab tavaliselt seda, et kelm pritsib turisti valge vedelikuga. Seejärel läheneb segaduses turistile pealtnäha sõbralik inimene tänavalt, kes pakub ennast appi ning pühib rätikuga inimese puhtaks. Vahetu suhtluse käigus üritab teine pettur samal ajal ohvri kotist või taskust midagi näpata. Seega soovitatakse turistidel meeles hoida kindel reegel: kui lind sinu peale kakab, siis ära võta kelleltki abi vastu ning lahku sellest kohast nii kiiresti kui võimalik.

Eelmise aasta märtsis vahistati Hispaanias Costa del Solis kaks meest, kes just sel viisil turistidelt varastada üritasid. Mehi süüdistati turistidelt pihta pannud kontaktivabade pangakaartide kasutamises.

Sõbralikud kohalikud elanikud võivad puhkust mõnusamaks muuta, kuid turistid peaksid olema kõikide võõraste suhtes ettevaatlikud. Reisijad ei tohiks kunagi minna koos võõraste kohalikega eraldatud kohtadesse ja peaksid pigem viibima avalikes ruumides. See ohtlik mure on aktuaalne veebilehel Airbnb, kus turistid saavad broneerida ekskursiooni kohaliku elanikuga, et puhkusekoha kohta rohkem teada saada.