Wizz Air on reisijate arvates kõige ebameeldivam lühilennufirma

Rohkem kui 8000 reisijat küsitleti nende kogemuste kohta viimase kahe aasta jooksul ning neil paluti hinnata lennufirmasid erinevate kriteeriumite alusel. Reisijad võrdlesid lennufirmade klienditeenindust, hinna ja kvaliteedi suhet ning pardalemineku kogemust. Kõige halvema lennufirma tiitli sai turistide hinnangul Wizz Air.

Wizz Air sai kõigis kategooriates, sealhulgas hinna ja kvaliteedi suhte ning klienditeeninduse osas hindeks kaks tärni või vähem. Üheks kriitikat kogunud faktiks sai see, et vihatud lennufirma kahe rea vaheline kaugus on tervelt viis sentimeetrit väiksem kui ettevõtte rivaalil Ryanairil.

Kehvad arvustused avaldati nädal pärast seda, kui avaldati, et just sellel lennufirmal olid eelmisel suvel kõige rohkem hilinenud lende – iga lend hilines keskmiselt 55 minutit. Lennufirmat on varem kritiseerinud ka mitmed töötajad, kes kurtsid väsimust ning muret ohutusnõuete täitmise osas.

Viimaste kuude jooksul on avalikuseni jõudnud mitmeid õuduslugusid reisijatelt, kes on pidanud lennufirma pärast kannatama. Üheks märkimisväärseks seigaks on lugu seltskonnast, kes pidi külma puitpõranda peal ilma tekkideta öö veetma, sest lennufirma saatis nad võõras riigis inimesi pungil täis hotelli.