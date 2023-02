NALJAKAS JUHTUM ⟩ Naisel ei lastud riiki siseneda, sest ta polnud meigitud

Näitlejana töötav naine kirjutas Instagrami postitatud pildile lisaks, et lennujaama tollist läbi minnes ei tahtnud seal töötavad inimesed teda riiki sisse lasta. Kui naine põhjendust küsis, lausuti, et ta ei näe selline välja nagu passis oleval pildil.

Passipilti tegema minnes oli naine teinud endale ilusa meigi, kuid pika lennureisi ajal ei soovinud naine enda näonahka meigiga vaevata. Nii saabuski naine Malaisiasse täiesti puhta ja naturaalse näolapiga. Lennujaama töötajad ei tahtnud aga siiski uskuda, et tegemist on ühe ja sama inimesega.

Õnneks lubati tal lõpuks siiski riiki siseneda ning elukaaslasega reisinud naine sai oma reisi edasi nautida. Lin on mõistev ning sõnab, et mõistab ametniku seisukohta. Siiski arvab naine, et olukord oli ebatavaline ja pisut naljakas.

Lennufirma Skyscanner andmetel pole meigitud välimusega passipildid keelatud, kuid naistele pannakse südamele, et tehtav meik ei oleks liiga tugev. Ettevõte ütleb, et mida loomulikum on passipildil olev inimene, seda usaldusväärsem on dokument.