VALMISTU SUVEKS ⟩ Need on maailma kõige populaarsemad rannad

Paljud unistavad reisist, kus peamiseks ülesandeks on vaid rannas lebada ning kõik oma mured lõõgastudes unustada. Paljud turistid on oma unistuse ka reaalsuseks teinud, sest Expedia andmetel on rahvusvaheliste rannaäärsete majutuskohtade otsingutaotlused kasvanud lausa 120 protsenti. Olenemata sellest, kas maaliline rand on lühikese lennu kaugusel või asub see hoopis maailma teises otsas, on selge, et eelistatakse idüllilisi sihtkohti, kus saab oma päevi logeledes veeta.

Paros, Kreeka

Paros on Kreeka saar, mis on üks populaarsemaid reisisihtkohti ning on tuntud oma ilusate randade poolest. Parose randu iseloomustab kristallselge vesi ja lõõgastav atmosfäär, mis meelitab igal suvel randadesse palju külastajaid. Siiski ei pea suuri rahvahulkasid kartma, sest leidub ka eraldatud randu. Populaarsemad rannad on aga rivistatud mereäärsete hotellide, restoranide ja rannabaaridega.

Parose rand. Foto: Shutterstock

Makarska, Horvaatia

Väike linn Makarska on üks Horvaatia põnevamaid piirkondi ning on tuntud oma elava ööelu poolest. Linna mereäärne promenaad ja idüllilised vaated paiknevad Biokovo mäeaheliku ja sädeleva Aadria mere vahel. Rahulike lahtedega rannad on ideaalsed just lõbusalt aja veetmiseks, sest linnas ei ole pikki ja laiu peenikese liivaga randu. Enamjaolt on rannad kaetud väiksemate ja suuremate kividega.

Makarska rand. Foto: Shutterstock

Bali, Indoneesia