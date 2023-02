Naine jättis lennujaama maha sõbranna, kes unustas reisile kaasa võtta tähtsa eseme

Reisile minek võib olla tõeliselt stressirohke tegevus ning lennujaama sõites on paljudel peas häiriv mõte, et midagi olulist on maha jäänud. See mõte muutus ühe naise jaoks reaalsuseks, kui ta unustas lennujaama kaasa võtta reisi jaoks kõige olulisema eseme. Naisega kaasas olnud sõbranna käitumine tegi aga pingelise olukorra veel keerulisemaks.