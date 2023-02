RAHA RAISKAMINE ⟩ USA turistid on Buckinghami palees pettunud

Pettunud turistid Ameerikast on palee kohta öelnud, et see on naeruväärselt igav. Populaarsed veebileheküljed nagu TripAdvisor ja Yelp on täis lugematul hulgal arvustusi, mis nimetavad UK ühte tähtsaimat hoonet ebahuvitavaks.

Ühes kritiseerivas arvustuses kirjutati, et Buckinghami palee ekskursioon oli liiga lühike. Lisaks pandi pahaks ka seda, et kogu tuur keskendub justkui sellele, kuidas eliidid oma elu pidutsedes ja maale kogudes on veetnud. Turistile ei sobinud ka tugev jumalakartlik suhtumine hoones ning ta pidas seda maitsetuks. Kõige lõpuks kirjutab reisija, et kogemus oli labane ning ta ei soovita teistel turistidel külastuse peale oma raha kulutada, sest seal ei lubata isegi pilte teha.

Teine pahane turist ütles, et oleks palee külastusele andnud viiest tärnist vaid ühe, kuid kuna ta kirjutas arvustuse pärast kuninganna surma, on tal hiljutise kaotuse pärast kahju. Arvustuses kirjutas naine, et tema arvates on imelikud nii Londonis pakutav toit kui ka sealsed inimesed.