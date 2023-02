STJUARDESS JAGAB ⟩ Vead, mida lennuki pardale minnes vältida

Lennujaamades on üsna tavaline, et kindlal ajal väljuma pidanud lend lükatakse erinevatel põhjustel edasi, vahel ka lausa siis, kui reisijad juba õhusõidukis sees istuvad. Selle jaoks on naisel oma nipp, kuidas pikka ootamist endale mõnusamaks muuta. Ta sõnab, et enne lennukile minekut teeb ta alati kindlaks, et tal oleks kotis piisavalt suupisteid ja vett, et igasugusteks ootamatusteks valmis olla.

Lisaks selgitab Mistt, et väga lühikeste lendude puhul on tihti lennusaatjate otsustada, kas nad pakuvad inimestele võimalust snäkke ja jooke nautida või mitte. Ta räägib, et lennusaatjad ei tee seda reisijate kiusamiseks, vaid vahel ei jõua nad lühikese lennu ajal kõike ette valmistada ning hiljem ära koristada.

Teine suur viga, mida inimesed naise arvates teevad, on see, et nad ei käi enne lennukile minekut tualetis. Mistt soovitab alati enne lennukisse minekut tualetti külastada või hullemal juhul oodata seni, kuni lennuk on õhku tõusnud.