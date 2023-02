Huvilised võivad uskumatu summa eest külastada originaalset Titanicu vrakki

Sel aastal möödub James Cameroni legendaarse filmi “Titanic” esilinastusest 25 aastat ning selle tähistamiseks linastub film kvaliteetsemaks muudetud pildi- ja helikeelega. See pole siiski ainus Titanicu uppumisega seotud suursündmus, mis sel aastal aset on leidnud. Oluline sündmus on ka see, et Woods Hole´i okeanograafia instituut (WHOI) andis hiljuti välja varem avalikkuse eest peidus olnud kaadrid 1986. aasta sukeldumise ekspeditsioonil nähtud laeva rusudest.

Suurt populaarsust kogunud laevavrakk on lausa niivõrd oluline, et USA-s asuv ettevõte OceanGate valmistub taaskord iga-aastaseks Titanicu ekspeditsiooniks, mis stardib 2023. aasta mais. Laev, mis laguneb aeglaselt 3800 meetri sügavusel Atlandi ookeani põhjas, vajab iga-aastast jäädvustamist ning uuringuid, et üha areneva tehnoloogiaga vrakist paremaid pilte ja videoid teha saaks. Näiteks sai eelmisel aastal kõrgetasemelise tehnoloogiaga jäädvustatud piltidelt selgeks laeva ankrul kirjas olnud ankrutootja nimi (Noah Hingley & Sons Ltd), mida ei olnud varem võimalik kaadritelt eristada.