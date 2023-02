Populaarne Hispaania saar, mis on maailma kõige ilusama loodusega puhkusepaik

Auväärse esimese koha omanikuks on Mallorca saar Hispaanias, mis on üks kolmest Baleaari saartest Vahemeres. Tripadvisor nimetab piirkonda üheks parimaks kohaks, kus turistid saavad looduse naturaalseid imesid nautida. Hispaania saarel on palju uskumatuid looduslikke vaatamisväärsusi, mis lummavad kõiki saart külastavaid inimesi.

Mallorca saar meelitab turiste peamiselt oma valge liiva ja erksinise veega kaunistatud randadega, mis panevad külastajad hetkeks reaalsuse unustama. Tripadvisori lehel peetakse parimaks rannaks Playa de Murot, mis on kuue kilomeetri pikkune vetelpäästjatega turvatud liivarand. Üks turist kirjutas veebilehel, et rannas olev liiv on erakordselt puhas ning türkiissinine meri on rahulik ja madal ning on tänu sellele eakatele ja lastele ohutu.

Mallorca rand. Foto: Shutterstock

Saarel on ka rohkemat kui vaid rannad ning loodust armastavad reisijad võivad soovi korral matkata piirkonna jalustrabavalt ilusal maastikul. Mallorcat kaunistab Serra de Tramuntana mäeahelik, mis ulatub mööda terve saare looderannikut. Mäeahelik kuulub UNESCO maailmapärandi nimistusse ning maalilistel kaljudel kasvab tihedalt sajandeid vanad oliivipuud.

Serra de Tramuntana mäeahelik. Foto: Shutterstock

Tripadvisori lehel jagab üks õnnelik turist, et mäeahelikus on palju ilusaid jalgradu, mis muudab piirkonna matkajate paradiisiks. Ta kirjeldab, et on võimalik kõndida läbi männimetsade, mööda oliivipuudest ning kogu ala on täis erinevaid tsitruselisi.