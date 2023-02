OOTAMATU ⟩ Naine võttis lennukis ülakeha paljaks ja hammustas lennusaatjat

49-aastane Anzhelika Moskvitina tekitas lennul Stavropolist Moskvasse suure paanika, kui lukustas end esmalt lennuki tualetti ning hakkas seal suitsetama. Väidetavalt alkoholijoobes olnud naine väljus seejärel tualetist ning paljastas lennukis viibinud täiskasvanutele ja ka lastele oma ülakeha. Sealjuures oli naine endast väljas ning hüüdis kõigile, et nad on hukule määratud.

Kui üks lennusaatja naist rahustada üritas, hammustas Moskvitina meest niivõrd tugevalt, et mees pidi pärast lennuki maandumist arstiabi otsima. Sotsiaalmeedias liigub veidrast olukorrast ka video, kus naine hoiab oma paljaid rindu ja vaidleb avariiväljapääsu ees lennuki meeskonnaga.

Videost on kuulda, kuidas stjuardessid üritavad meeleheitlikult naist veenda, et ta riided tagasi selga paneks ning panevad naisele südamele, et tema käitumine traumeerib lapsi. Kaootiline naine sõnab selle peale, et tegelikult ta lausa armastab lapsi ning nõuab, et teda lennuki kokpitti lubataks.

Dramaatiline videoklipp lõpeb sellega, et hammustada saanud verine lennusaatja läheneb naisele ning üritab teda turvalisuse eesmärgil kinni siduda. Õnneks suutsid lennuki meeskond koos äriklassi reisijatega naise käed kinni siduda ning talle rinnahoidja selga tagasi panna. Pardal olnud arst jälgis naist senikaua, kuni lennuk Moskva Šeremetjevo lennujaama jõudis ning siis pidas politsei naise kinni. Naist hoiatati, et teda võib lennukis kaose tekitamise eest oodata kriminaalsüüdistus.

Lennufirma Aeroflot avaldas pärast juhtumit avalduse, milles öeldi, et naine oli ebaadekvaatses seisundis ning rikkus rängalt lennuki pardal kehtivaid käitumisreegleid. Ettevõte sõnas, et reisija agressiivse käitumise tõttu otsustas õhusõiduki ülem kasutada naise vastu füüsilist jõudu. Nad palusid ka volitusi, et rakendada uusi seadusi, mis lubaksid lennuki töötajatel raevukate reisijatega paremini tegeleda ning ebameeldivad reisijad hiljem musta nimekirja lisada. Nimekirjas olevad inimesed saaksid lennukeelu või piirangud selle osas, kuidas nad lennukiga reisida võivad.