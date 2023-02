MIS IKKAGI JUHTUS? ⟩ Netflixis linastub sari müstiliselt õhku haihtunud lennureisist

Paljud inimesed üle maailma on kindlasti kuulnud kurikuulsast lennust MH370, mis on tekitanud inimestes küsimusi ja segadust juba peaaegu üheksa aastat. Õnnetusse sattunud lend väljus Malaisia linna Kuala Lumpuri rahvusvahelisest lennujaamast 8. märtsil 2014. aastal, kuid ei jõudnud kunagi ettenähtud sihtkohta. Lend, mis pidi jõudma Pekingi lennujaama, jäi kadunuks kohe pärast õhku tõusmist ning lennuki meeskonnaga polnud võimalik enam kunagi ühendust saada.

Üheksa aastat hiljem on lennuki kadumine endiselt täielik mõistatus ja selgeks pole saanud ka see, mis juhtus enam kui 200 lennukis viibinud reisijaga. Netflixi kolmeosaline sari nimega «MH370: The Plane That Disappeared» («MH370: Lennuk, Mis Kadus» - toim.) esitab mõned teooriad selle kohta, mis võis juhtuda.