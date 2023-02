Mees pidi lennukile pääsemiseks kohvrist loobuma ja selle sisu käes kandma

Graeme Macaskill oli suundumas Hispaaniast Malagast väljuvale Ryanairi lennule, et reisida Šotimaale Glasgowsse. Reisile minekuks pakkis mees käsipagasiks kaasa väikese kohvri, kuid lennujaamas ütlesid lennujaama töötajad, et kohvri suurus ei vasta rangetele käsipagasi mõõtmetele.

Mees jagas tekkinud probleemi teemal ka videot, mis on TikTokis kogunud üle kolme miljoni vaatamiskorra. Postitatud videos näitab Macaskill, kuidas ta kohvrit tühjendab ja kõiki kaasa võetud esemeid käes hoiab. Mees sõnab videos, et Ryanairi töötajate arvates on ainus võimalus kohver maha jätta ja asjad süles kaasa võtta.

Ryanair on reeglitega üsna range ja sõnab, et lennuki pardale on lubatud kaasa võtta ainult väike isiklik ese, mille mõõtmed jäävad 40 cm x 25 cm x 20 cm piiresse. Käsipagasi kott peab mahtuma lennujaamas olevasse mõõtmiskasti, sest vaid siis mahub kott lennukis istme alla. Juhul, kui on ostetud pilet, mis lubab kaasa võtta kaks käsipagasit, on lubatud pardale kaasa võtta ka 10 kilogrammi kaaluv kott ja seda tuleb kindlasti hoida istme kohal riiulis.