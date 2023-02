Meghan Markle jagab stiilinippe, kuidas pikal lennureisil hea välja näha

Markle ütles 2016. aastal antud intervjuus, et kuna ta reisib sageli, siis ta järgib alati kindlaid reegleid, et ka pärast pikka lendu kena välja näha. Naine selgitas, et tema riietuse juures on kõige tähtsam mugavus, kuid selleks, et viisakas välja näha, kannab ta lennukis enamasti ühevärvilisi komplekte. Tema sõnul annab see välimusele ühtse ja selge mulje. Monokromaatilised komplektid on paljude kuningliku pere naiste lemmikud, nii Kate Middleton kui ka hiljuti lahkunud kuninganna Elizabeth II on olnud selle trendi fännid.