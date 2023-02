Finnairi lennukisse sattus hoolduse käigus rott

Finnairi laia kerega lennukid on hetkel hoolduses lennufirma partneri juures Hongkongis. Mtv Asia info kohaselt on hooldustööde käigus vähemalt ühte lennukisse sattunud rotid või muud närilised.

Finnairi tegevjuht Topi Manner kommenteeris täna juhtunut: «Lennutööstuses võib aeg-ajalt selliseid probleeme tekkida, näiteks masinate hooldamisel. Meie lennukid on meie Hongkongi partneri poolt salongi remondis ja seal võib selliseid vahejuhtumeid ette tulla. Kui need juhtuvad, võetakse lennukid graafikust maha, tehakse kõik vajalikud kontrollid ning pärast neid on lendamine igati ohutu.»

Finnairi kommunikatsioonidirektor Päivyt Tallqvisti sõnul on samuti kõik kontrolli all ning muretsemiseks pole põhjust. «Meie partneri hooldushalli lähedal tehakse suuremaid ehitustöid, mis on piirkonna närilised liikuma pannud. Remondihallidel on suured uksed, kogu saali seina suurused, seal võib kahjureid liikuda,» tõdes Tallqvist. Mees kinnitas, et lennukile on kahjuritõrje tehtud ning kahjustatud kohad parandatud.