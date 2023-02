Just sellel istekohal on lennuõnnetuse korral kõige turvalisem istuda

Lennundusspetsialisti Doug Drury sõnul on kõige ohutum istekoht just see, mida enamasti reisijad vältida tahavad. Nimelt on mehe andmete kohaselt kõige turvalisem keskmine istekoht, sest mõlemal pool istuvad inimesed on õnnetuse korral vajalikuks pehmenduseks.

Erinevaid istumisvõimalusi uurides märkis Drury, et avariiväljapääsu ukse kõrval istumine tagab hädaolukorras kiireima pääsemise, kuid seda vaid juhul, kui lennuk pole sellelt küljelt süttinud. Mees ütleb, et lennuki tiivad on varustatud kütusega, seega pole lennuki tiibade läheduses asuvad avariiväljapääsud kõige turvalisemad. Ta selgitab, et ka lennuki esiosas istumine pole kõige õigem valik, sest tihti puudutab lennuki esiots esimesena maad ning saab rohkem kahjustusi. Seega soovitab Drury lennuki tagaosas istuda.

Spetsialisti sõnul võib kõige turvalisem iste pisut erineda sõltuvalt lennuki tüübist ja suurusest, kuid lendamise füüsika jääb kõigi lennukite puhul samaks. Mees räägib, et üldiselt on suurematel lennukitel tugevam konstruktsioon ja seega ka rohkem vastupidavust, et taluda kõrgustes õhusurvet. Drury ütleb, et see tähendab, et lennuk võib hädaolukorras pakkuda täiendavat kaitset, kuid see sõltub suurel määral hädaolukorra tõsidusest.